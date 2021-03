Williams Racing verwelkomt Honibe als nieuwe partner voor 2021

Het wemelt van de berichten van teams die vlak voor het begin van het eerste Grand Prix-weekend van dit jaar nog snel even nieuwe partners aankondigen, dus kon Williams niet achterblijven. De Britse renstal heet Honibe, producent van gezondheids- en welnessproducten op basis van honing, welkom als partner voor het seizoen 2021.

Het logo van Honibe figureert prominent op de FW43B, namelijk op de neus en op de headrest. Daarnaast staat de naam van het bedrijf op de mouwen van de overalls van coureurs Nicholas Latifi en George Russell. Honibe is afkomstig uit de pijplijn van investeringsmaatschappij Dorilton Capital, sinds afgelopen zomer eigenaar van het team van Williams.

Tim Hunt, commercieel- en marketingdirecteur bij Williams: "Het doet me deugd om Honibe te verwelkomen als nieuwe partner van Williams. De reis waar we samen aan beginnen is uniek en opgesteld aan de hand van een gedeelde agenda om duurzame groei te bewerkstelligen. Honibe behoort tot de groep bedrijven die onder het beheer van Dorilton valt en dit is andermaal bewijs van de nieuwe commerciële richting die we met Williams zijn ingeslagen."

John Rowe, directeur van Honibe-moederbedrijf Island Abbey Foods: "Wij geloven in de natuurlijke helende krachten van honing. We zijn succesvol in het aanbieden van op honing gebaseerde oplossingen ten behoeve van gezondheid en welness. Deze samenwerking met Williams biedt ons de mogelijkheid om nieuwe markten te bereiken en onze boodschap verder te verspreiden."