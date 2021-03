Alpine: "2021-regels bezorgen teams meer hoofdpijn dan gedacht"

De in eerste instantie klein gewaande regelwijzigingen voor het komende Formule 1-seizoen hebben grotere gevolgen gehad dan verwacht. Dat stelt Marcin Budkowski, directeur van Alpine F1 Team. Om de downforce van de wagens en de krachten die daardoor vrijkomen op de banden terug te dringen heeft de internationale autosportbond FIA ingegrepen, door onder meer de teams te verplichten een hap uit de vloer voor de achterwielen te halen.

Zo kon het zijn dat de op het oog stabiele reglementen toch ingrijpende consequenties hadden. Budkowski legt uit: "Zoals elk team zijn we veel neerwaartse druk kwijtgeraakt door de veranderingen aan de achterkant van de auto. Iedereen is druk bezig om die verloren downforce terug te winnen. Ik ga niet zeggen hoe wij dat precies denken te doen, maar alle teams zijn hiermee aan de slag gegaan. We hebben meer dan een seconde aan rondetijd moeten inleveren."

"Nu is het zaak om dat recht te trekken. Het is een uitdaging, want als je aan de achterkant van de wagen morrelt, kom je over het algemeen ook aan de correlatie tussen CFD, windtunnel en de realiteit. Ik denk niet dat de FIA dit bewust zo gedaan heeft, maar het betekent wel een extra pittige uitdaging. Het is een bijwerking van de nieuwe regels, die listiger zijn dan we verwacht hadden. Het is meer dan alleen een hoek uit de vloer, het bezorgt de teams meer hoofdpijn dan gedacht."

Nu hanteren de teams nog allerlei verschillende oplossingen, maar naarmate de tijd vordert zullen de teams naar elkaar toegroeien. Budkowski vervolgt: "Het maakt het wel interessant dat iedereen nu wat anders heeft, zoals gebruikelijk met de interpretatie van nieuwe reglementen. Ik weet zeker dat we langzaam maar zeker uiteindelijk naar dezelfde oplossing toe zullen werken. Tijdens de test hebben we in ieder geval kennis opgedaan en inzicht gekregen in welke richting we op moeten gaan, waardoor we de performance van de auto al wat hebben kunnen verbeteren."