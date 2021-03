Jan Lammers optimistisch over Nederlandse Grand Prix mét publiek

Jan Lammers, sportief directeur van de Grand Prix van Nederland op Zandvoort, koestert goede hoop dat het evenement in september bijgewoond kan worden door publiek. Veel is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en hoe voortvarend de vaccinatiecampagne de komende maanden verloopt, maar de oud-coureur is optimistisch gestemd.

Aan Nu.nl verklaarde Lammers: "Ik heb altijd gezegd: zonder publiek is voor ons geen optie. Maar zoals het zich nu ontwikkelt met vaccineren en geslaagde experimenten waarbij toeschouwers aanwezig zijn, denk ik dat wij in september publiek kunnen ontvangen."

De terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort stond eigenlijk voor 2020 gepland, maar toen gooide de coronapandemie roet in het eten. Voor dit jaar is de Nederlandse Grand Prix verplaatst naar een datum begin september, in plaats van een race in mei. Dat vergroot de kansen dat fans de Formule 1-race op Zandvoort bij kunnen wonen, stelt Lammers.

"Met die datum zijn we nog steeds heel blij, want de kans lijkt me toch wel heel groot dat we in het najaar weer veel meer kunnen, zeker als we ons een beetje aan de regels blijven houden. We gaan er nu van uit dat we het evenement kunnen organiseren zoals voor 2020 was bedacht, maar veel zal afhangen van de ontwikkelingen."

"Een voordeel is dat de meeste kaarten zijn verkocht aan Nederlanders en een derde zelfs aan mensen die binnen een straal van 10 kilometer van het circuit wonen. Als tegen die tijd nog reisbeperkingen van kracht zijn, heeft dat niet zoveel effect op ons. En omdat 100.000 kaarthouders dichtbij wonen, kunnen we ook verkeersbewegingen beperken. Dat is alleen maar goed, want we willen hier de duurzaamste Grand Prix van de kalender neerzetten", aldus Lammers.