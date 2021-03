Dit is het circuit van Jeddah, het langste en snelste stratencircuit

De organisatie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië heeft de lay-out van het circuit van Jeddah prijsgegeven. De baan heeft een lengte van 6,175 kilometer en daarmee is Jeddah Street Circuit het langste stratencircuit op de Formule 1-kalender. De verwachte gemiddelde snelheid bedraagt 250 kilometer per uur en dat betekent dat dit gelijk het snelste stratencircuit is. De baan telt in totaal 27 bochten, waarvan zestien naar links en elf naar rechts. Het circuit bevat op het eerste gezicht weinig echt lange rechte stukken en kent vooral veel vloeiende en snelle bochten.

Het circuit is ontworpen door de bekende circuitontwerper Hermann Tilke en voert langs de kust van de Rode Zee. Ross Brawn, sportief directeur bij de Formule 1: "Het is altijd opwindend om de details van een nieuw circuit te presenteren en Jeddah Street Circuit vormt daarop geen uitzondering. We hebben nauw samengewerkt met het team van Tilke en de promotor om te zorgen voor een baan waarop wiel-aan-wiel racen mogelijk is voor de fans en die een uitdaging vormt voor de rijders. Het ontwerp is een mengeling van een modern stratencircuit en snelle, vloeiende gedeeltes die hoge snelheden en inhaalmogelijkheden teweeg zullen brengen. De omgeving is ook ongelooflijk, langs de kustlijn van de Rode Zee, en we kunnen niet wachten om de wagens er in december te zien racen."

Saoedi-Arabië organiseert van 3 tot en met 5 december voor het eerst een Grand Prix-weekend. Dit is het Jeddah Street Circuit: