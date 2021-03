Alpine verlengt met partner Hexis en bundelt krachten met T2M

Alpine F1 Team heeft nieuws op het gebied van partners. De Franse renstal heeft de technische samenwerking met de Hexis Group verlengd. Daarnaast heeft Alpine een nieuwe partner aan de haak geslagen in de vorm van T2M.

Hexis blijft zich toeleggen op de levering van vinyl platen voor de implementatie van de visuele identiteit van Alpine F1 Team, zoals het persbericht omschrijft. Dit geldt zowel op de circuits als bij de fabrieken in Enstone en Viry-Chatillon.

T2M is een bedrijf dat gespecialiseerd is in controllers voor mobiele games. Samen met Alpine hebben ze een nieuwe versie van de Rotor Riot-controller voor iOS-apparaten ontwikkeld. De Alpine-editie van de controller kost €59,99.