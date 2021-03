Russell denkt dat Ricciardo het lastig gaat krijgen tegen 'ongelofelijk snelle' Norris

Williams-coureur George Russell denkt dat Daniel Ricciardo nog een lastige uitdaging kan gaan verwachten bij McLaren. De Australiër vervangt Carlos Sainz bij het team uit Woking en zal Lando Norris als teamgenoot hebben. Volgens George Russell is Lando Norris "ongelofelijk snel".

Race winner Daniel Ricciardo is van het Renault F1 Team overgestapt naar het team uit Woking, maar hij zal daar komen te rijden naast een jong talent die al twee jaar in het team zit. Dit, naast zijn onmiskenbare talent, zal het voor Ricciardo niet makkelijker maken volgens Russell. "Ik denk dat Lando een aantal mensen zal gaan verrassen", zo vertelt Russell. "Het wordt zijn derde seizoen in de Formule 1. Hij kent het team, hij kent de auto, en hij kent alle monteurs."

"Het zal lastig gaan worden voor Daniel", zo vertelt Russell verder. "Hij gaat het tegen iemand opnemen die al drie jaar in dat team zit, en ook nog eens ongelofelijk snel is. Hij zal dus gaan verrassen."

McLaren kwam tijdens de testdagen in Bahrein erg sterk uit de verf, en hebben misschien zelfs een maas in de wet gevonden wat betreft hun diffuser. Voorspeld is dat McLaren het derde snelste team gaat zijn. Zullen we Daniel Ricciardo weer met Max Verstappen gaan zien strijden om podiums?