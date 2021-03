F1-expert: "Mercedes wil dezelfde achterkant als Red Bull met hoge rake"

Mercedes had het lastig tijdens de eerste en enige wintertest in Bahrein ter voorbereiding op het seizoen 2021. De rollen van 2020 en 2021 zijn omgedraaid; vorig jaar had Red Bull een lastige winter vanwege de onstabiele RB16 in Barcelona, dit jaar was het juist Red Bull die alles goed op orde had.

Mercedes daarentegen had grote problemen in Bahrein. Dat lijkt te maken te hebben met het beroemde high-rake concept van Adrian Newey, waar Mercedes nu ook mee lijkt te spelen. In 2021 zouden de Formule 1-teams het seizoen beginnen met ongeveer dezelfde auto's als in 2020, maar met aanpassingen aan de vloer, diffusor en banden zijn er een aantal dingen veranderd. Het lijkt alsof dat in het nadeel van Mercedes is geweest en er wordt in de paddock gedacht dat dit komt door de hoogte van de achterkant, die bij Mercedes een stuk lager staat ten opzichte van Red Bull Racing.

Concept Adrian Newey

De laatste jaren is er een duidelijke scheiding tussen twee concepten: high rake en low rake. Newey was de eerste die met het high-rake-concept op de proppen kwam en veel teams hebben het gekopieerd. Mercedes hield echter vast aan de low-rake en had er de afgelopen jaren veel succes mee. Nu lijkt Mercedes een overstap te overwegen.

F1-expert Sam Collins legt uit over de problemen bij Mercedes: "Iedereen in de paddock heeft het nu over de helling van de auto. Dat betekent dat de achterkant van de auto zich hoog boven de weg bevindt. In de paddock heerst het gevoel dat auto's met een high rake minder downforce hebben verloren dan auto's met een low rake."

"Er wordt gespeculeerd dat Mercedes ook de high rake versie aan het uitproberen is. Ik heb het niet gezien, maar het lijkt erop dat ze spelen met de hoogte van de achterkant van de auto. Dat zou een cruciale factor zijn tijdens het seizoen."