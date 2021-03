'Ferrari en Mercedes gaan in op aanbod voor vaccinatie in Bahrein'

De teams van Ferrari en Mercedes laten hun personeel wel vaccineren tegen corona in Bahrein. Dat bericht brengt de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. Bahrein had aangeboden om de hele paddock met het Pfizer-BioNTech vaccin in te enten tegen het coronavirus, maar de Formule 1-organisatie bedankte eerder vriendelijk voor de eer.

De verwachting was dat ook de teams het aanbod af zouden slaan, maar dat lijkt niet het geval. Gazzetta dello Sport schrijft dat Ferrari in ieder geval ja heeft gezegd. Daardoor kunnen de medewerkers van de Scuderia die nu al in Bahrein zijn voor de wintertest zich op vrijwillige basis laten vaccineren tegen het coronavirus.

Het personeel verblijft namelijk de komende weken in Bahrein, aangezien daar eind deze maand ook de eerste Grand Prix van het seizoen 2021 plaatsvindt. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om de twee benodigde prikken van Pfizer-BioNTech te laten zetten. De autoriteiten in Emilia-Romagna hadden geen bezwaar tegen de inenting van het Ferrari-personeel in Bahrein.

Ongeveer 100 teamleden van de Scuderia zullen het coronavaccin toegediend krijgen. Gazzetta dello Sport stelt echter dat ook Mercedes in is gegaan op het aanbod voor vaccinatie in Bahrein. Het personeel van de Duitse renstal dat zowel de wintertest als de eerste Grand Prix bijwoont mag zich ook in het oliestaatje in laten enten tegen het coronavirus.