Pirelli zet uitgebreid testprogramma voor 18 inch-banden uiteen

Bandenleverancier Pirelli heeft het volledige testprogramma voor de 18 inch-banden bekendgemaakt. Samen met Ferrari trapte de Italiaanse bandenfabrikant het programma voor het rubber voor 2022 vorige maand af op Jerez. Het komende half jaar volgen meerdere sessies waaraan in totaal negen teams meewerken. Alleen Williams doet niet mee.

Mario Isola van Pirelli: "We verheugen ons erop om het programma met de 18 inch-banden te hervatten, maar de coronapandemie is nog niet voorbij. Daardoor is het mogelijk dat we onze plannen gedurende het jaar nog moeten bijstellen. Vandaar dat we ook een back-up plan hebben opgesteld. Desalniettemin hebben we een solide programma samengesteld."

"Hiermee kunnen we de draad oppikken om de nieuwe specificatie banden af te ronden. We zijn de teams dankbaar voor alle simulaties en mule cars (omgebouwde oude auto's om mee te testen, red.), waardoor we een goede basis hebben kunnen leggen. We testen zowel de slicks als de regenbanden voor onze 18 inch-banden voor 2022. We zijn in februari al begonnen met Ferrari op Jerez en eindigen in september met Alpine op Magny-Cours."

Het volledige 18 inch-testprogramma van Pirelli ziet er als volgt uit: