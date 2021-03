Jamie Chadwick ook in 2021 ontwikkelingscoureur bij Williams

Jamie Chadwick blijft als ontwikkelingscoureur verbonden aan het team van Williams. De 22-jarige Britse maakt sinds 2019 onderdeel uit van de Britse renstal en racet daarnaast in de W Series en Extreme E. Williams gaat de simulatoractiviteiten voor Chadwick opschroeven en haar zowel langs de baan bij de Grands Prix als in de fabriek nog meer aan het echte werk laten ruiken.

Williams-teambaas Simon Roberts: "We zijn verguld dat Jamie haar rol als ontwikkelingscoureur bij Williams een vervolg geeft. Niet alleen is ze een geweldige vrouwelijke ambassadeur voor de sport en speelt ze een belangrijke rol in het promoten van vrouwen in de autosport, maar achter de schermen en in de simulator is ze ook nog eens ontzettend waardevol voor ons. Haar vastberadenheid en gedrevenheid om grenzen te verleggen en telkens meer te doen is iets wat wij bij Williams uitermate bewonderen. We kijken dan ook uit naar het komende jaar met Jamie in ons midden."

Chadwick voegt toe: "Ik heb genoten van mijn periode bij Williams tot nu toe en het stemt me dan ook meer dan gelukkig dat ik mijn rol als ontwikkelingscoureur bij het team kan voortzetten. Ik voel dat ik mezelf als coureur continu verbeter en de tijd die ik komend seizoen in de simulator zal doorbrengen is daarbij van onschatbare waarde. Ik verheug me erop om mezelf dit jaar weer onder te dompelen in het team van Williams."