Juridisch medewerker Williams op 33-jarige leeftijd overleden

Het team van Williams verkeert in diepe rouw. Matt King, medewerker op de juridische afdeling van de Britse renstal, is namelijk overleden. King was sinds 2016 werkzaam voor Williams. Hij werd slechts 33 jaar oud en hij laat een vrouw en twee jonge dochtertjes achter.

Het verhaal van King is bijzonder. Hij gold als rugbytalent, maar op zijn zeventiende liep hij een ernstige blessure aan zijn ruggenwervel op waardoor hij vanaf zijn nek verlamd raakte. De Brit liet zich daar niet door kisten en zamelde met diverse acties tienduizenden ponden in voor goede doel, wat hem ook de eretitel OBE opleverde.

King zamelde onder meer geld in voor SIA, wat staat voor Spinal Injuries Association. Via die organisatie kwam hij in 2016 als stagiair bij Williams terecht en binnen enkele maanden dwong hij een vaste aanstelling af. In Grove werkte hij met veel plezier op de juridische afdeling tot hij in oktober vorig jaar opgenomen moest worden in het ziekenhuis.

Onze gedachten gaan uit naar de familie, nabestaanden en vrienden van Matt King.