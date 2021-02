Williams langer door met 'Cyber Protection Partner' Acronis

Het team van Williams verlengt de samenwerking met Cyber Protection Partner Acronis. Beide partijen hebben een nieuwe meerjarige overeenkomst gesloten. Williams vertrouwt op Acronis om bedrijfsgevoelige informatie uit de handen van cybercriminelen te houden. De start van de samenwerking tussen de twee firma's dateert uit 2018.

Tim Hunt, commercieel- en marketingdirecteur bij Williams: "Het doet ons deugd om de relatie met onze Cyber Protection Partner Acronis voort te zetten. Technologische innovatie is van groot belang voor Williams en het is essentieel om onze data goed te beveiligen in de zeer competitieve omgeving die de Formule 1 is. Acronis helpt ons daarbij en bezit veel dezelfde waarden als wij. We kijken er dan ook naar uit om onze samenwerking te vervolgen met een nieuw hoofdstuk."

Acronis-directeur Serguei Beloussov: "We zijn trots om een van de meest iconische Formule 1-teams op de grid te steunen. Met onze technologie verzorgen wij de veiligheid, toegankelijkheid, privacy, authenticiteit en bescherming van alle informatie, applicaties en systemen van Williams. We zijn toegewijd aan Williams en zij beschermen hun data met Acronis."