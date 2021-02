Pirelli en Charles Leclerc trappen 18 inch-testprogramma af op Jerez

Pirelli is deze week begonnen met het testen van de banden voor 2022, wanneer het rubber een ander formaat krijgt. De Formule 1 stapt na dit jaar namelijk over van 13 inch-velgen naar 18 inch-velgen, met alle gevolgen van dien. Om zich daar goed op voor te bereiden heeft Pirelli een uitgebreid testprogramma samengesteld, dat gisteren van start ging.

Ferrari-rijder Charles Leclerc beet het spits af met een testdag in de SF90 uit 2019. De Monegask legde in totaal 110 ronden af op het Circuito de Jerez. De nadruk lag tijdens de eerste testdag op het testen van de intermediate compound. Pirelli vervolgt het testprogramma vandaag en waarschijnlijk komt nu Ferrari-coureur Carlos Sainz in actie met de nieuwe 18 inch-banden.

Our #Fit4F1 18-inch testing campaign is underway with @Charles_Leclerc and @ScuderiaFerrari. 110 laps completed at @circuitodejerez

in Spain today with prototype intermediate tyres for 2022. And we’re back for more tomorrow. pic.twitter.com/uQ9Of23DwO