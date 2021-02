George Russell en Esteban Ocon op het lijstje van Mercedes voor 2022

Het team van Mercedes houdt voorlopig alle opties open voor de line-up voor volgend jaar. Lewis Hamilton heeft net bijgetekend, maar alleen voor komend seizoen, en ook het contract van Valtteri Bottas loopt na 2021 af. Mercedes bevindt zich in de luxe positie dat ze wat te kiezen hebben, met veelbelovende talenten in hun eigen opleidingsprogramma.

Mercedes-teambaas Toto Wolff verklaarde aan SpeedWeek.com: "Esteban Ocon begint aan het tweede jaar van een tweejarig contract met Renault en Alpine F1 en George Russell rijdt komend seizoen weer voor Williams. We hebben dus wat opties voor 2022. Totdat we ons daar over buigen, gaat sowieso alle aandacht uit naar Valtteri en Lewis. Halverwege het jaar zullen we evalueren of we iets moeten veranderen voor 2022. Het is te vroeg om over mogelijke scenario's te praten."

De verwachting is dat Bottas in ieder geval het veld moet ruimen na dit jaar, tenzij hij komend seizoen uitzonderlijk goed presteert en onverwacht met de titel aan de haal gaat. Dan kan Mercedes namelijk niet meer om hem heen, maar over het algemeen is de consensus dat 2021 de laatste kans is voor de Fin. Van Hamilton is het onzeker wat hij gaat doen. Zijn nieuwe contract is alleen voor de duur van dit kalenderjaar, waardoor Mercedes en hij alle kanten op kunnen.

Max Verstappen

Mocht de zevenvoudig wereldkampioen besluiten om te stoppen, dan zal Mercedes een poging ondernemen om Max Verstappen los te weken bij Red Bull Racing. Althans, dat denkt Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. "Ik weet zeker dat Max bovenaan het lijstje van Mercedes staat voor het geval dat Hamilton stopt. Maar ze hebben natuurlijk ook George Russell nog, dus ze hebben meerdere opties om voor te gaan in zo'n scenario."

Horner is overigens niet bang om Verstappen kwijt te raken. "We koesteren een sterke relatie met Max. Hij gelooft in ons project, hij gelooft in wat we doen. Hij ziet de investeringen die Red Bull doet, zoals met bijvoorbeeld de aandrijflijn in eigen beheer nemen. Hij gelooft in de mensen die voor het team werken. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat die clausules nooit aan de orde zullen zijn. Het is aan ons om een competitieve auto te leveren. Dat is wat Max wil, dat is wat wij willen. Dat is wat hij nodig heeft en wat wij nodig hebben."