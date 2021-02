Alpine F1 Team trekt op 2 maart het laken van de nieuwe A521

Alpine F1 Team heeft een datum geprikt voor de presentatie van de bolide voor 2021, de A521. De Franse renstal onthult de auto op 2 maart aanstaande. Dat is ook de dag dat wereldkampioen Mercedes de wagen voor het komende seizoen aan de wereld toont.

McLaren beet afgelopen maandag het spits af. Komende vrijdag is het de beurt aan Scuderia AlphaTauri. Ook van Alfa Romeo (22 februari) en Williams (5 maart) is inmiddels bekend wanneer zij hun nieuwe wagens presenteren. Alpine heeft dus gekozen voor een presentatie op 2 maart.

All fired up for our 2021 launch, join us virtually on the 2nd March 2021!



💙 Save The Date 💙 pic.twitter.com/R2mGKJAnLe