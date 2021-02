F1 Commissie stemt in met plan om motorontwikkeling te bevriezen

De Formule 1 voert vanaf 2022 een zogenaamde engine freeze in, zo heeft de Formule 1 Commissie vandaag bepaald. De bevriezing van de ontwikkeling van de motoren is vooral goed nieuws voor Red Bull, omdat dit Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri in staat stelt om op eigen kracht door te gaan met de Honda-krachtbronnen. De Japanse autofabrikant trekt zich immers na dit jaar terug uit de Formule 1.

Omdat Red Bull er weinig heil in ziet om als klant van een van de andere motorleveranciers te fungeren, bedachten ze een plan om op eigen houtje met de motoren van Honda door te gaan. Alleen moest dan wel de ontwikkeling van de krachtbronnen stil komen te liggen, aangezien de energiefabrikant de financiële middelen en de technologische kennis ontbeert om een wedloop met Mercedes, Ferrari en Renault vol te houden.

Het voorstel voor een engine freeze per 2022 kreeg nu unanieme steun binnen de Formule 1 Commissie. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de motoren vanaf volgend jaar aan banden gelegd. Afspraken over een maximum verschil in prestaties moet voorkomen dat de performance van de verschillende krachtbronnen te ver uit elkaar drijven en dat een autofabrikant niet de mogelijkheid heeft om een achterstand goed te maken.

De komst van de engine freeze is hoe dan ook goed nieuws voor Red Bull. Hierdoor kunnen Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri de komende jaren met Honda-motoren blijven rijden voordat in 2025 een nieuwe motorformule zijn intrede doet, wat mogelijk gepaard gaat met de entree van een nieuwe partner (Audi?). Bovendien biedt de regeling garanties dat de prestatieverschillen tussen de motoren niet te hoog mogen oplopen.