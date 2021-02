Derde seizoen van Netflix-serie 'Drive to Survive' is bijna klaar

De Formule 1-fans moeten nog heel even geduld betrachten voordat het derde seizoen van de serie 'Drive to Survive' op Netflix te zien zal zijn. De productie van het nieuwste seizoen van de serie bevindt zich in de afrondende fase, liet producent Paul Martin via Twitter weten.

'Drive to Survive' biedt de kijker een blikje achter de schermen bij de Formule 1 en de eerste twee seizoenen waren mateloos populair. Het nieuwe seizoen gaat over de door het coronavirus gehinderde jaargang 2020 en alle gebeurtenissen dat jaar. Een exacte verschijningsdatum is nog niet bekend, maar Netflix maakte er de voorgaande jaren gewoonte van om het nieuwe seizoen ergens eind februari of begin maart online te zetten.