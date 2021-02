Drie nieuwe speerpunten voor WeRaceAsOne-initiatief van F1 in 2021

De Formule 1 zet het vorig jaar in het leven geroepen WeRaceAsOne-initiatief dit jaar door, zij het in een andere vorm. Draaide het in 2020 nog om de bestrijding van de coronapandemie en ongelijkheid, voor 2021 krijgt het initiatief drie nieuwe speerpunten. De focus verschuift voor komend seizoen naar duurzaamheid, diversiteit en inclusie en de lokale gemeenschap.

De Formule 1, de internationale autosportbond FIA en de teams richten zich daarbij vooral op negen aspecten. Zo wil de koningsklasse van de autosport de weg plaveien voor de introductie van duurzame biobrandstof die ook toepasbaar is in normale straatauto's. In 2030 moet de Formule 1 de netto CO2-uitstoot gereduceerd hebben tot nul en het gebruik van plastic in de pits en paddock dient verminderd te worden.

Wat diversiteit en inclusie betreft spitst het programma zich toe op fondsen voor leerlingen met een moeilijke achtergrond die een studie in de richting van engineering willen volgen, meer aandacht vestigen op de W Series en stageplekken binnen de Formule 1 in het leven roepen voor mensen uit groepen die niet of weinig vertegenwoordigd zijn in de autosport. Daarnaast is de Formule 1 vastberaden om positieve verandering in lokale gemeenschappen teweeg te brengen.

De regenboog verdwijnt uit de uitingen van het WeRaceAsOne-initiatief omdat de nadruk nu op andere onderwerpen komt te liggen. Formule 1-directeur Stefano Domenicali: "Het WeRaceAsOne-initiatief was erg effectief in het vergroten van bewustzijn over sociaal belangrijke kwesties en onze toewijding om bij te dragen aan een positieve verandering. We zijn er erg trots op en de teams hebben het programma volledig omarmd."