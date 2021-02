Montreal staat open voor experiment met sprintrace op zaterdag

De organisatie van de Canadese Grand Prix is bereid medewerking te verlenen aan een mogelijk experiment van de Formule 1 met sprintraces op zaterdag. De koningsklasse van de autosport bespreekt vandaag de plannen om komend seizoen drie keer uit te proberen of een format met een kwalificatie op vrijdag in plaats van VT2 en een sprintrace op zaterdag zou werken.

De Formule 1 heeft voor het experiment drie mogelijke locaties in gedachten: Montreal, Monza en Sao Paulo. De eerste van die drie staat er in elk geval voor open. "We hebben hier inderdaad over gesproken", verklaarde Francois Dumontier, promotor van de Grand Prix van Canada, in Le Journal de Montreal. "We staan zeker open voor dit project, op voorwaarde dat ons weekend door kan gaan uiteraard."

In het concept bepaalt de kwalificatie op vrijdag de startopstelling voor de sprintrace op zaterdag. De uitslag van de sprintrace vormt dan weer de startopstelling voor de hoofdrace op zondag. In de sprintrace zouden ook punten te verdienen zijn, voor de top acht liggen mogelijk punten klaar. De sprintrace zou niet langer dan een uur mogen duren.

De Formule 1 Commissie buigt zich later vandaag over dit plan. Auto Motor und Sport vernam van een bron dat de stemming hierover een formaliteit is, de koningsklasse van de autosport is vastberaden om te experimenteren met sprintraces. "En als het dan werkt, slaan we voor de toekomst die richting in. Werkt het niet, dan vergeten we het en gaan we terug naar de tekentafel."