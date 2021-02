Alfa Romeo bundelt voor mondkapjes de krachten met Livinguard

Alfa Romeo is het eerste Formule 1-team met een 'mondkapjes-partner'. De renstal slaat immers de handen ineen met Livinguard, specialist op het gebied van hygiëne. Het bedrijf zal de rijders, engineers en al het andere personeel van Alfa Romeo ter plaatse voorzien van de laatste oplossingen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

In de praktijk zal het vooral neerkomen op de levering van mondkapjes. Fans kunnen het Alfa Romeo-mondkapje ook zelf bestellen, al is het best prijzig. Het mondkapje kost namelijk €32,90, per stuk.

