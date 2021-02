Red Bull Nederland heeft deze week een nieuw promotiefilmpje opgenomen op het circuit van Zandvoort. De baan in de Noord-Hollandse duinen was - net als de rest van Nederland - bedekt onder een dikke laag sneeuw en daar kon het promotieteam van de energiedrankenfabrikant wel wat mee. Oud Formule 1-coureur Robert Doornbos werd opgetrommeld en nam plaats in een buggy, met daarachter Olympisch snowboardster Melissa Peperkamp aan een sleepkabel. Dat levert dan deze beelden op:

Snowboardster Melissa Peperkamp en @robertdoornboss doen uniek rondje op Circuit Zandvoort ❄️ 👀 💯 pic.twitter.com/O4k7asWp1S — Red Bull Nederland (@redbullNED) February 8, 2021