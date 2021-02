Plannen voor 'reversed grids' bij grof vuil, sprintraces in F1 een optie

De Formule 1 bestudeert nog volop de mogelijkheden om het Grand Prix-format verder te verbeteren. Het plan om te werken met reversed grids - omgekeerde startopstellingen - zoals bijvoorbeeld in de Formule 2 is in elk geval afgeschoten. De koningsklasse van de autosport ziet geen heil in het idee om te morrelen aan de startopstelling.

"Reversed grids kunnen we vergeten", verklaarde Formule 1-baas Stefano Domenicali aan Racefans.net. Hij gaat wel proberen om de teams zover te krijgen dat ze willen experimenteren met sprintraces op de zaterdag. Dat concept is vorig jaar drie maal verworpen door de renstallen, maar de Formule 1-leiding geeft de moed nog niet op.

Domenicali: "Het is belangrijk om over nieuwe ideeën na te blijven denken om de Formule 1 interessant en aantrekkelijk te houden. Daarbij hoeft de traditionele benadering van racen niet verloren te gaan. We hebben onze vingers eerder gebrand aan het kwalificatieformat, dat toen om de haverklap veranderde. Dat moeten we nu zien te voorkomen, dus over het algemeen is het vrij stabiel."

"Waar we in ieder geval wel naar kijken is hoe we een eventuele sprintrace op zaterdag zouden moeten benaderen. We denken eraan om dit concept dit jaar nog uit te proberen. Hierover voeren we discussies met de teams. Ik denk dat de enige interessante mogelijkheid is om de boel te veranderen", aldus de Italiaan.