Ross Brawn: "Hamilton een van de weinige supersterren in Formule 1"

Als het aan Ross Brawn ligt, plakt Lewis Hamilton zeker nog in ieder geval één jaar vast aan zijn Formule 1-loopbaan, en het liefst meerdere jaren. Volgens de sportief directeur van de koningsklasse van de autosport is de zevenvoudig wereldkampioen een geweldig uithangbord voor de Formule 1, zowel op als naast de baan. Hij hoopt dan ook dat Hamilton spoedig een nieuw contract bij Mercedes tekent.

"Wij zien Hamilton graag doorgaan”, verkondigde Brawn aan Racer. "Hij is een enorm belangrijk persoon binnen onze sport. Hij heeft mensen aan het denken gezet - zeker vorig jaar - over zaken die normaal gesproken niet de aandacht van de Formule 1 krijgen, maar die wel heel belangrijk zijn en aandacht verdienen. Hij heeft mensen aan het denken gezet over hun denkwijzen en hoe ze tegen dingen aankijken."

"Dat is van onschatbare waarde geweest", vervolgt de voormalig technisch directeur van Benetton en Ferrari, oud-teameigenaar van Brawn GP en voormalig teambaas van Mercedes. "Lewis is een invloedrijk persoon, is goed voor onze sport en is één van de weinige supersterren die de Formule 1 rijk is. Om al die redenen willen we dat hij doorgaat. Daarnaast heeft hij natuurlijk nog records te breken, en voor Mercedes racen is zijn beste kans om dat te doen."

Brawn vermoedt dat Mercedes en Hamilton er wel uit komen. Hij omschrijft de onderhandelingen tussen beide partijen als een steekspel. "Dat hoort echter allemaal bij de show", concludeert de Brit.