Stelt Imola het circuit open voor gevaccineerde toeschouwers?

Het circuit van Imola organiseert over een dikke twee maanden, op 18 april om precies te zijn, weer een Grand Prix. Net als vorig jaar is de baan in de buurt van Bologna en Faenza opgenomen op de Formule 1-kalender. De vraag is nu nog of er dit keer wel publiek aanwezig kan zijn bij de Made in Italy and Emilia-Romagna Grand Prix.

Het coronavirus waart nog op volle kracht rond door Europa, waardoor vrijwel niks mogelijk is op dit moment. De Europese landen zijn echter ook begonnen met een campagne om de burgers te vaccineren tegen het virus, wat wellicht mogelijkheden biedt. Een van de opties waar Imola over nadenkt is namelijk gevaccineerde toeschouwers toegang verlenen.

Dat blijkt uit de woorden van gemeenteraadslid Daniele Marchetti in Corriere della Sera. "Wel of geen publiek is een belangrijk aspect. Dit kan namelijk zorgen voor een ander kostenplaatje. Als er geen fans aanwezig mogen zijn bij de race, stijgen de kosten voor Imola al gauw met zo'n 2 miljoen euro. Stefano Bonaccini (president van de regio Emilia-Romagna, red.) heeft laten weten dat ze overwegen om gevaccineerde toeschouwers toe te laten. Het houden van sneltests aan de poort wordt niet meer genoemd."