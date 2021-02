McLaren: "Als je geen problemen tegenkomt, ben je niet agressief genoeg"

Het team van McLaren heeft toegegeven dat de ontwikkeling van de nieuwe MCL35M niet altijd even vlekkeloos verloopt. De Britse renstal verrichtte vorige week de fire-up - het voor het eerst opstarten van de nieuwe bolide - en prikte 15 februari als datum om de wagen te presenteren. Dat zou erop kunnen duiden dat de totstandkoming van de nieuwe auto soepel gaat, maar niets is minder waar.

Piers Thynne, verantwoordelijk voor de productie binnen McLaren, laat namelijk weten: "Terwijl de meeste andere teams een groot deel van de wagen van vorig jaar over kunnen hevelen naar dit jaar, kunnen wij dat niet door de overstap naar Mercedes-motoren. Dat gaat gepaard met de nodige veranderingen en in feite bouwen we een compleet nieuwe auto. Het aantal nieuwe onderdelen ligt ongeveer gelijk aan wat we voor de MCL35 hadden."

"We liggen op schema met veel dingen", vervolgt hij. "Op sommige vlakken kampen we wel met wat uitdagingen, maar dat hoort bij de Formule 1. Als je bij de ontwikkeling van een auto geen problemen tegenkomt, ben je waarschijnlijk niet agressief genoeg. Als alles makkelijk gaat, dan betekent dat meestal dat je performance laat liggen omdat je de grenzen niet opzoekt."

2022

Naast de omschakeling naar een nieuwe motorleverancier en de ontwikkeling van de MCL35M moet McLaren ook al met een schuin oog naar 2022 kijken. Dan treden radicale reglementswijzigingen in werking en daar dient de Britse renstal zich op voor te bereiden. Thynne: "Het moet gelijk kloppen. Het windtunnelprogramma met de auto voor volgend jaar is 1 januari van start gegaan. De nadruk ligt nu op het testen van onderdelen in de windtunnel, de productie is van later zorg."

"De testonderdelen moeten aerodynamisch gezien de grenzen opzoeken, dat is de enige manier om extra performance te vinden. Als het werkt, dan is dat prima. Zo niet, dan doen we een stap terug voor het model dat we produceren. Je moet hoog inzetten en dat is precies wat we doen om terug te keren in de voorhoede van de Formule 1", aldus Thynne.