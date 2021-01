'Stellantis onderzoekt mogelijke overname van Sauber F1 Team'

Carlos Tavares, directeur van Stellantis, heeft de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar eventuele extra investeringen in of een overname van Sauber F1 Team. Dat melden Italiaanse media. Stellantis is voortgekomen uit een fusie tussen Fiat Chrysler Automobiles en Groupe Peugeot SA en beheert in totaal veertien automerken.

Een daarvan is Alfa Romeo, de huidige naamgever van Sauber F1 Team. De verlenging van het contract tussen Sauber en motorleverancier Ferrari is op een haar na gevild, wat het pad effent voor een langere samenwerking met Alfa Romeo. Dat laatste valt nu echter onder het gezag van Stellantis en het fusiebedrijf wil mogelijk meer met Sauber F1 Team doen.

Daarom laat Tavares de boeken van de Zwitserse renstal onderzoeken om te kijken of een overname tot de mogelijkheden behoort of dat het verstandiger is om voorlopig alleen de geldkraan extra open te draaien. Hoe dan ook, Stellantis toont verregaande belangstelling voor Sauber F1 Team en dat is uiteraard goed nieuws voor de Zwitserse renstal.

Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor de betrokkenheid van Alfa Romeo bij het team. Het Italiaanse merk is ook na de fusie een van de paradepaardjes van het bedrijf, gaf Tavares eerder aan. Daardoor blijft het interessant om Alfa Romeo als uithangbord te gebruiken in de Formule 1. Een andere optie zou zijn om Maserati naar voren te schuiven als naamgever van de renstal.