'BMW broedt op groot project, VW flirt openlijk met de F1'

Formule 1-directeur Stefano Domenicali repte dat meerdere grote autofabrikanten zinspelen op een toekomst in de koningsklasse van de autosport. Namen gaf hij daarbij niet prijs, waardoor het grote speculeren over welke merken hij bedoelt kan beginnen. F1-Insider.com doet een duit in het zakje en noemt drie mogelijke namen: BMW, Porsche en/of Audi.

Te beginnen met BMW. Het Duitse merk trok zich na 2009 terug uit de Formule 1 en stopt na dit jaar ook met de Formule E. BMW beperkt zich momenteel tot het IMSA-kampioenschap, de 24 uur van de Nürburgring, enkele merkencups en simracen. De Duitse autofabrikant broedt echter op een groot nieuw autosportproject, stelt F1-Insider.com. De Formule 1 komt dan uiteraard ter sprake, maar strookt de koningsklasse van de autosport met de ambities van BMW op gebied van elektrificatie?

Porsche en Audi behoren tot hetzelfde overkoepelende bedrijf, namelijk de Volkswagen Group. Porsche is echt een sportwagenmerk dat thuishoort in de autosport, maar de Formule 1 laten ze al lange tijd links liggen. Audi is al meermaals in verband gebracht met een avontuur in de koningsklasse van de autosport, maar ook deze autofabrikant stort zich liever op andere series zoals het WEC of Dakar.

Mogelijk komt daar op korte termijn verandering in. Volkswagen Group-directeur Herbert Diess flirtte een tijdje terug in een LinkedIn-post openlijk met de Formule 1. "Mijn persoonlijke mening is dat we door moeten gaan met autosport. De Formule 1 wordt CO2-neutraal en gaat synthetische brandstoffen gebruiken. Dat is veel opwindender, leuker, racewaardiger en technologisch uitdagender dan de Formule E met hun rondjes in stadscentra in gaming mode."