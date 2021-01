Foto's: Dakar 2021

De Dakar Rally 2021 is ten einde. Bij de motoren ging de overwinning naar Kevin Benavides, bij de auto's schreef Stephane Peterhansel geschiedenis met een veertiende Dakar-zege en bij de vrachtwagens was Kamaz wederom de sterkste, nu met Dmitry Sotnikov. Treurig nieuws was er ook; het overlijden van motorcoureur Pierre Cherpin overschaduwde de slotdag van het evenement. Bekijk hier de mooiste foto's van twee weken Dakar in Saoedi-Arabië.