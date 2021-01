De la Rosa: "Derde wereldtitel voor Alonso is mogelijk"

Fernando Alonso maakt komend seizoen weer onderdeel uit van de Formule 1-grid. De 39-jarige Spanjaard keert na twee jaar afwezigheid terug in de koningsklasse van de autosport. Hij doet dat bij het fabrieksteam van Renault, dat vanaf 2021 als Alpine F1 Team door het leven zal gaan. De grote vraag is: wat kan de tweevoudig wereldkampioen nog?

Zijn landgenoot Pedro de la Rosa koestert in elk geval hoge verwachtingen. Hij dicht Alonso zelfs kansen toe om dan eindelijk zijn derde wereldtitel te veroveren. De la Rosa deelde aan Movistar mede: "Fernando houdt van de Formule 1. De afgelopen jaren heeft hij buiten de Formule 1 doorgebracht en dat heeft hem geleerd om de sport meer te waarderen, dus zijn rentree is zowel voor hem als voor de Formule 1 positief nieuws."

Het heeft het enthousiasme van de Spanjaarden voor de koningsklasse van de autosport aangewakkerd, laat De la Rosa weten. "Fernando kan een derde wereldtitel winnen, dat is zeker niet ondenkbaar. Dat zorgt voor veel opwinding in Spanje. Alles was een beetje mistroostig voordat hij aankondigde terug te keren. De Spaanse fans bekommerden zich niet om de Formule 1, want er was geen Spanjaard die races kon winnen."