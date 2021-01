Alexander Albon combineert reserverol met racen in de DTM

Alexander Albon gaat zijn rol als test- en reserverijder bij Red Bull Racing dit jaar combineren met racen in de DTM. Op die manier zit de Thaise coureur niet een heel seizoen op de reservebank te verpieteren. Albon zal uiteraard in de kleuren van sponsor Red Bull ten tonele verschijnen, maar het team waarvoor hij uit gaat komen is nog niet bekendgemaakt.

Evenmin is duidelijk met welke auto hij in de DTM zal rijden. F1-Insider.com denkt echter wel te weten welke bolide Albon tot zijn beschikking krijgt. Het zou gaan om een Ferrari 488 GT3, waarmee Ferrari na Audi, Mercedes en McLaren al het vierde merk is dat zich aan de DTM nieuwe stijl zou verbinden. Liam Lawson, een ander Red Bull-talent, wordt de teamgenoot van Albon.

Wanneer zijn Formule 1-schema het toelaat, zal de Thaise coureur aan de start van de DTM-races verschijnen. Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko over het besluit om Albon wedstrijdritme op te laten doen in de toerwagenklasse: "De DTM is een hoogwaardige klasse en de GT3-auto's vormen een interessant platform en een uitdaging, zowel voor een gevestigde coureur als Alexander als voor een aanstormend talent als Liam."

DTM-baas Gerhard Berger voegt toe: "Voormalig Formule 1-coureurs als Albon, DTM-sterren als drievoudig kampioen Rene Rast en talentvolle jonge rijders als Liam Lawson; dat is de ideale mix voor het seizoen 2021. Alexander Albon is een jonge en ambitieuze coureur en een aanwinst voor onze serie. Mijn doel is een veld bestaande uit minstens twintig auto's verdeeld over tenminste vijf verschillende merken en een titelstrijd die tot en met de laatste race spannend blijft."