Marko over gat Perez naar Verstappen: "Twee tienden maximum"

Sergio Perez zal volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen worden. De Mexicaan vervangt daarbij Alexander Albon, die volgens de Red Bull-top niet dicht genoeg bij Verstappen kon komen. Helmut Marko is van mening dat de Mexicaan dit wel zal lukken, maar plaatst daar een kanttekening bij.

Het is voor het eerst sinds Mark Webber dat Red Bull Racing iemand heeft gecontracteerd buiten het eigen junior-programma om. Dit is, volgens Helmut Marko, een noodzaak om de strijd met Mercedes aan te gaan.

"Wanneer je te ver naar achter valt in het veld door de kwalificatie kan je niet meegerekend worden in de strategie", zo legt Marko uit. "Gezien het feit dat we wereldkampioen willen worden in 2021 willen we alles uit de kast halen wat betreft strategie, en Perez kan daarbij goed van pas komen."

De verwachtingen voor Sergio Perez worden nu al erg hoog geplaatst, zo laat Marko weten. "Het gaat er om dat Perez dichtbij Max kan zitten in race-trim. Tijdens de kwalificatie is een ander verhaal, want niemand heeft eigenlijk ooit dichtbij Max gezeten. Ik verwacht een gat naar Verstappen van ongeveer twee tienden", zo voorspelt Marko.

Om wereldkampioen te kunnen worden zal Red Bull Racing, naast een snelle auto te hebben ontwikkeld, twee auto's nodig hebben om met Mercedes te strijden. "Valtteri Bottas, op die ene dag na in Bahrain, zit redelijk dichtbij Hamilton, dat is wat wij van Perez verwachten ten opzichte van Verstappen. Dat is het enige wat we van Perez verwachten", zo concludeert Marko.