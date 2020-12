Officieel: Haas F1 herbevestigt Nikita Mazepin voor 2021-seizoen

Op 1 december maakte het Haas F1 Team bekend dat Nikita Mazepin voor het Amerikaanse team zou gaan rijden voor het 2021-seizoen. Echter, kort nadat hij voor dit Formule 1-zitje was bevestigd, volgden er een aantal gebeurtenissen die zijn toekomst in de Formule 1 meteen al in gevaar brachten. Echter, het team van Haas heeft inmiddels een statement naar buiten gebracht waarin het team herbevestigt dat de jonge Rus voor hen zal rijden. Maar eerst een terugblik...

Zo vonden er, tijdens de laatste Formule 2-race van het seizoen, een aantal zeer dubieuze - en ronduit gevaarlijke - verdedigingsmanoeuvres plaats, die ervoor zorgden dat Felipe Drugovich tot drie keer toe bijna in de muur belandde. Dat was overigens niet de eerste keer dat Mazepin een andere coureur in gevaar bracht. Na de race op het Spa Franchorchamps circuit was de Russsiche coureur woest dat hij een penalty kreeg, en na de race in parc fermé reed hij tegen het nummer 2 bord aan. Deze raakte op een haar na Yuki Tsunoda niet.

Dan was er nog het zeer controversiële incident dat plaatsvond in de auto op de snelwegen van Abu Dhabi. Daar was er te zien hoe Nikita Mazepin, overduidelijk beschonken, in een auto zat met een dame op de achterbank. Op het filmpje - wat inmiddels verwijderd is - was duidelijk te zien hoe Mazepin naar de borsten van het meisje greep, waarna dit meisje vervolgens haar middelvinger opstak naar de camera.

De Formule 1-paddock was overduidelijk niet blij, meerdere pundits lieten op social media weten dat zij verafschuwd waren van dit gedrag, en ook het Haas F1 Team plaatste toentertijd een statement dat zij dit soort gedrag niet tolereren, en dat zij er intern nog naar zouden kijken.

Echter, het team heeft inmiddels laten weten dat er geen verdere sancties zullen komen tegen Nikita Mazepin, en herbevestigen dat hij, naast Mick Schumacher, zal rijden voor hun team. Zij wisten het volgende te melden.