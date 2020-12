Sir Jackie Stewart is herstellende van knieoperatie

Sir Jackie Stewart herstelt van een geplande knieoperatie. De Formule 1-legende heeft naar verluidt eerder deze maand een nieuwe knie gekregen tijdens een operatie. De ambassadeur van Heineken was dit jaar ook niet te zien in de paddock, naar verluidt omdat hij geen corona op wilde lopen en daarnaast geen werkzaamheden op het circuit had.

Volgens de Britse site racefans.net zal Stewart volledig herstellen van zijn knieoperatie en zou hij in maart alweer voor de Formule 1 gaan werken. Stewart is nauw betrokken bij de projecten van Rolex en Heineken rond de Formule 1. Zondag was Stewart te zien vanuit zijn bed, waar hij betrokken was bij de BBC Sports Personality of the Year 2020 die werd gewonnen door Lewis Hamilton.

De drievoudig F1-wereldkampioen Jackie Stewart reed tussen 1965 en 1973 in de Formule 1. In zijn laatste jaren was de Brit het meest succesvol, met kampioenschappen in 1969, 1971 en 1973. Voor deze prestaties kreeg de Brit de titel. 'Sir'. Stewart won al zijn titels voor het Britse merk Tyrrell, ook al reed het in 1969 onder de naam Matra International.