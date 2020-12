Bernie Ecclestone heeft kritiek op Charles Leclerc en Lewis Hamilton

Bernie Ecclestone is zeer kritisch over Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De voormalig eigenaar van de Formule 1 heeft zijn stem weer laten horen en zoals vaker is hij zeer uitgesproken. Volgens de teambazen is Charles Leclerc op dit moment één van de beste coureurs in de Formule 1.

De Monegask heeft alleen Hamilton en Max Verstappen ervoor nodig. Bernie Ecclestone denkt daar heel anders over. In gesprek met de Italiaanse krant La Stampa zegt de kleine grote man: "Hij doet het goed in de sport en zal dat blijven doen. Maar ik denk niet dat we in de toekomst iets speciaals van hem zullen gaan zien."

Lewis Hamilton kreeg ook kritiek van zijn landgenoot, maar niet over zijn prestaties op de baan. "Natuurlijk zijn er geen twijfels over zijn talent, de resultaten die hij heeft behaald spreken voor zich. Maar buiten de baan heeft hij een aantal zaken op de verkeerde manier aan de orde gesteld. Achter de schermen had hij in stilte denk ik veel meer kunnen bereiken."

Niet alleen de coureurs, maar ook de Formule 1 zelf krijgen bij Ecclestone ervan langs. "De Formule 1 tijdens de jaren van Alain Prost en Niki Lauda was meer mijn ding. Toen zaten de coureurs achter het stuur, tegenwoordig gebeurt alles vanaf de pitmuur."

Volgens Ecclestone is het opvallend hoeveel races er de afgelopen jaren zijn gewonnen door pitstopstrategieën. De 90-jarige Brit oppert nog altijd zijn idee om sprinklerinstallaties te installeren langs de circuits om zo kunstmatig regenraces te kunnen organiseren.