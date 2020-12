Esteban Ocon: "Ik ben niet bang voor Alonso, ik ben Vandoorne niet"

Esteban Ocon zegt dat hij niet bang is voor Fernando Alonso. Toen hij dit jaar terugkeerde naar de F1 na een jaar op de bank te hebben gezeten, had de 24-jarige Ocon moeite om het op te nemen tegen teamgenoot Daniel Ricciardo. Het lukte Ocon alsnog om op het podium te komen, vorige week in Bahrein, terwijl Daniel Ricciardo twee keer eerder op het podium stond.

Zijn volgende teamgenoot zal echter de tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zijn, die voordat hij zijn tweejarige sabbatical begon, Stoffel Vandoorne tijdens alle 21 raceweekenden van 2018 overtrof.

Tegen de media in Abu Dhabi zei Ocon: "Ik, bang voor Alonso? Ik ben Stoffel Vandoorne niet. Ik weet niet wat er is gebeurd bij McLaren, maar Fernando is duidelijk een buitengewoon getalenteerde coureur die moeilijk te verslaan zal zijn. Maar ik beschouw het hebben van teamgenoten als Daniel en Fernando als een goede zaak voor mij."

Ocon erkent dat 39-jarige Alonso een legende van de sport is, maar hij zegt ook niet bang te zijn voor de Spanjaard. "Nee, nee, nee - ik ben niet bang", lachte hij tegen AS-krant. "Als ik bang was voor Fernando, zou ik de Formule 1 verlaten."

Een ogenschijnlijk volledig toegewijde Alonso was de laatste tijd opvallend aanwezig in de Renault-garage, maar Ocon zegt dat het niet onaangenaam was. "Het is goed om een ​​derde mening voor het team te hebben. We kunnen het goed met elkaar vinden, hij stuurt me veel berichten en neemt ook deel aan technische bijeenkomsten."

"Wat hij aan mij vraagt? Ik denk dat het beter is om hem dat zelf te vragen, maar ik denk dat het normaal is dat er veel voor hem te ontdekken valt. Maar als hij eenmaal in de auto stapt bij de eerste race, weet ik zeker dat hij dat ook klaar zal zijn voor het nieuwe seizoen."