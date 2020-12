Danill Kvyat snapt niet waarom het zo lang moet duren

Verschillende coureurs wachten op Red Bull om eindelijk haar Formule 1-coureurs voor 2021 bekend te maken. Het is bekend dat Max Verstappen en Pierre Gasly respectievelijk de Red Bull Racing - en AlphaTauri de teams zullen leiden, maar de stoeltjes naast hen zijn officieel nog vacant.

Daniil Kvyat laat echter sterk doorschemeren dat hij volgend jaar niet voor Red Bull zal racen: "Ik weet niet waarom het zo lang duurt om bepaalde dingen waarover al besloten is te communiceren", zei de Rus over de speculatie dat Yuki Tsunoda hem vrijwel zeker zal vervangen.

"We hebben, laten we zeggen, al een inleidend gesprek gehad en binnenkort zul je al het andere weten, maar ik denk dat het beter is om die vraag aan Helmut Marko te stellen."

Veel onzekerder is of Alex Albon zal worden behouden als Verstappen's teamgenoot bij het topteam, met Sakhir GP-winnaar Sergio Perez als de populairste alternatieve kandidaat. Over de vraag of dat kan worden vertaald in een contract voor 2021, voegde de huidige coureur van Racing Point eraan toe: "Het team heeft gezegd dat ze na Abu Dhabi zullen beslissen."

"Ik heb geen informatie wanneer dat precies zal zijn, maar er is geen haast bij. Ik wacht al heel lang, dus het is geen probleem om nog een week of twee te wachten."