Sainz boos op FIA: "Er zit geen logica in het testbeleid"

Er zit geen logica in de beslissing van de FIA ​​om enkele ervaren coureurs te laten testen na de finale van Abu Dhabi, maar anderen niet. Dat is de mening van zowel Carlos Sainz als Sebastian Vettel, die geïrriteerd zijn dat de 39-jarige Fernando Alonso groen licht heeft gekregen voor de Young Driver Test, en de twee genoemde coureurs niet.

"Ik heb geen verklaring voor wat er is gebeurd", zei Vettel, die in de winter van Ferrari naar Aston Martin verhuist. De FIA ​​heeft uitgelegd dat alleen ervaren coureurs die de laatste tijd niet hebben geracet, volgende week kunnen testen.

"Er zit geen logica achter", zei Carlos Sainz, die had gehoopt al vroeg een voorproefje van de Ferrari-cockpit te krijgen, in Abu Dhabi. "Iedereen weet dat we slechts anderhalve dag kunnen testen voor het seizoen 2021, dus ze hadden ons een dag in Abu Dhabi kunnen geven om aan onze nieuwe teams te wennen - vooral omdat elk team met twee auto's mag testen", zei de Spanjaard.

"Volgend jaar zal Ferrari bijna hetzelfde chassis hebben als deze, dus het had ook vanuit veiligheidsoogpunt een belangrijke test kunnen zijn. Helaas kan ik er niets aan doen."