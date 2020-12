Steiner reageert op boze Deletraz: "Ga lekker in de rij staan"

Gunther Steiner heeft gereageerd op Haas-reservecoureur Louis Deletraz, die boos is dat hij dit weekend in Bahrein over het hoofd werd gezien om Romain Grosjean te vervangen. Het kleine Amerikaanse team heeft in plaats daarvan gekozen voor de 24-jarige kleinzoon van F1-legende Emerson Fittipaldi Pietro - de tweede officiële reservecoureur van Haas.

De 23-jarige Zwitser Deletraz, die zevende staat in het Formule 2-klassement, liet op sociale media doorschemeren dat Haas meer "respect" voor hem had moeten hebben. "Gefeliciteerd Jack, Williams en Mercedes", zei hij nadat Jack Aitken was geselecteerd om de Mercedes-protegé George Russell te vervangen voorafgaand aan de race in Bahrein van dit weekend.

"Een keuze gebaseerd op pure prestaties. Het is leuk om een ​​team te zien met betrekking tot zijn coureurs."

Toen hem naar die opmerking werd gevraagd, reageerde Haas-baas Steiner gefrustreerd. De markante teambaas zei: "Ik heb hem recent niet meer gesproken, maar ik zag dat hij boos is. Hij is niet de enige die boos is omdat ze die de stoel wilde hebben van Romain. Hij is slechts één van hen, dus ga lekker in de rij staan. Pietro verdient het."

"Ik vroeg hem om hier te zijn omdat ik me zorgen maakte over het coronavirus, en dus was hij drie weken weg van huis zonder enige zekerheid dat hij zou kunnen racen. Hierover is geen discussie. Het was het plan dat op tafel lag en we hebben het gevolgd. Bovendien hoef ik niemand anders te vragen wie ik in de auto moet stoppen."

Comeback Grosjean

Steiner bagatelliseerde ook de speculatie dat Mick Schumacher een kandidaat zou zijn om volgend weekend in Abu Dhabi te racen, toen een hinkende Grosjean met zwaar verbonden handen donderdag terugkeerde naar de paddock in Bahrein.

Steiner stond erop: "Ik wil dat Romain terugkomt, dus ik denk niet aan iets anders. Ik denk dat hij zijn tijd bij ons kan eindigen door die race te rijden. Daar heb ik het met hem over gehad en ik wil dat hij op een hoog niveau eindigt. We zullen pas anders beslissen als iemand ons vertelt dat hij niet kan racen", voegde hij eraan toe.