F2-coureur niet eens met 'Young Driver Test' van Fernando Alonso

Formule 2-coureur Louis Deletraz geeft toe dat hij erop tegen is dat Fernando Alonso wordt uitgenodigd om later dit jaar deel te nemen aan de F1-test voor jonge coureurs in Abu Dhabi. Volgens diverse berichten heeft Cyril Abiteboul een aanvraag ingediend om een uitzondering op de regel te maken die de F1-test beperkt tot coureurs met minder dan twee Grands Prix aan ervaring.

Alonso, die terugkeert naar de Formule 1 terwijl Renault volgend jaar Alpine wordt, is 39. En hoewel hij al twee jaar uit de Formule 1 is, heeft hij meer dan 300 Grands Prix gereden en twee titels gewonnen.

Onbegrip

Deletraz vindt het belachelijk en snapt niet waarom Alonso mag testen: "Volgens mij is deze Young Driver Test bedoeld voor jonge coureurs. Dat is toch de hele opzet van deze test? Om jonge coureurs zonder ervaring te laten kennismaken met F1-wagens?"

Fernando Alonso heeft al bevestigd dat hij later dit jaar naar Abu Dhabi zal reizen om bij het Renault-team te zijn. Tegen de krant El Mundo zei hij: "Ik ben niet van plan om naar een F1-race te gaan tot Imola. Daar zal ik wel aanwezig zijn. In de tussentijd zal ik een dag in de simulator zitten in de fabriek in Enstone. Ik zal ook proberen om dicht bij het team te zijn in Bahrein en Abu Dhabi."

"In Abu Dhabi is de laatste race van het kampioenschap en ik wil het team zien werken, maar mijn contact met de engineers is al constant. Ik volg de races en de meetings vanuit huis."