Daniil Kvyat: "Het tempo voelt goed aan"

AlphaTauri-coureur Daniil Kvyat is blij dat vandaag een nieuwe dag klaarstaan, want de coureur was wisselvallig over de vrijdag. De Rus in dienst van AlphaTauri kende veel moeite met het afstellen van de auto, ook moest hij wennen aan de nieuwe banden van Pirelli, die hij mocht proberen.

In de eerste training was de Rus vooral bezig met het afstellen van de auto, dat lukte hem niet. In de tweede vrije training kon hij gelukkig wat tempo vinden. “Het was een interessante dag, tijdens de eerste training was ik niet zo blij met de autobalans, maar we verbeterden redelijk goed in FP2”, zo zegt hij tegenover Sky Sports.

“Ik denk dat we begrepen welke richting we moesten inslaan, dus het was een positief resultaat. We hebben veel goede gegevens voor morgen om te analyseren, zodat we hopelijk nog een stap kunnen zetten en verder kunnen verbeteren.”

Door de crash van Red Bull Racing-coureur Alexander Albon hadden veel teams hun programma niet af kunnen maken, ook de Rus had er last van. “Ik kreeg de rode vlag tijdens mijn Soft Compound-run, wat een beetje jammer was, maar het tempo voelde vandaag best goed. Deze baan is hoog met bandenverslechtering, dus we zullen beter moeten begrijpen hoe we ermee om kunnen gaan dan de anderen.”

Het was een rare vrijdag, met regen in Bahrein en een hond over het circuit. Vandaag staat de derde vrije training op het programma en later vandaag de kwalificatie.