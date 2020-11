Alex Zanardi naar plaatselijk ziekenhuis gebracht

Paralympisch goudenmedaillewinnaar Alex Zanardi, werd zaterdag overgebracht naar een ziekenhuis in Padua om zijn herstel verder af te maken. Dit is vijf maanden nadat hij een zeer ernstig ongeluk kreeg.

Voormalig Formule 1-coureur en tweevoudig CART-kampioen onderging veel operaties in verschillende ziekenhuizen in Siena en later in Milaan om hem te stabiliseren en zijn ernstig beschadigde gezicht te reconstrueren nadat hij op 19 juni tijdens een estafette nabij de Toscaanse stad Pienza tegen een tegemoetkomende vrachtwagen was gereden met zijn fiets.

Het ziekenhuis kwam met het volgende statement. "De patiënt heeft een over het algemeen stabiele fysieke en neurologische toestand bereikt waardoor hij kon worden overgebracht naar een ander ziekenhuis dat was uitgerust met alle noodzakelijke klinische specialismen en dichter bij het ouderlijk huis", zei het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan in een verklaring.

De 54-jarige had een zwaar ongeluk, want hij liep bij de crash ernstig gezichts- en craniaal trauma op en raakte in een medisch geïnduceerde coma. Als gevolg van dit kan hij ernstige hersenschade krijgen. Het is niet de eerste keer dat hij een zwaar ongeluk meemaakt. De oud-coureur verloor ongeveer 20 jaar geleden zijn beide benen bij een race-crash.

De coureur gaf zijn leven niet op en ging voor de Paralympische Spelen, hij was daar zeer succesvol. Hij won vier gouden medailles en twee zilveren medailles op de Paralympische Spelen van 2012 en 2016. Hij nam ook deel aan de New York City Marathon en vestigde een Ironman-record in zijn klasse.