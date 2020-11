Wat is er voor autosport te zien dit weekend?

In een Formule 1-loos weekend, is er toch wat te beleven voor de pure raceliefhebbers. In deze dagen zijn er drie wedstrijden in de Formula 3 Regional European Championship op Imola, de voorlaatste ronde van het kampioenschap. Ziggo Sport zendt alle races live uit.



In het deelnemersveld is Van Amersfoort Racing vertegenwoordigd. Het Nederlandse team heeft in het verleden o.a. Max Verstappen in haar gelederen gehad. In deze serie is ook de broer van Charles Leclerc actief, genaamd Arthur Leclerc. De Monegask heeft nog kans op deze F3-titel. Ook doet de kampioen van de vrouwelijke W-series, Jamie Chadwick, mee in deze klasse.



Imola Race 1: zaterdag 21 november om 14.05, Ziggo Sport Racing

Imola Race 2: zondag 22 november om 08.55, Ziggo Sport Racing

Imola Race 3: zondag 22 november om 14.15, Ziggo Sport Racing