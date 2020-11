Silverstone krijgt mogelijk lening van 6 miljoen pond van Britse overheid

Silverstone is één van de Britse motorsport evenementenlocaties die in aanmerking komt van een lening van de overheid. Veel sportorganisaties zitten met koude voeten wat betreft hun financiële toekomst, zeker omdat niemand weet wanneer de huidige maatregelen als gevolg van de Covid-19 pandemie zullen gaan versoepelen. Dit is natuurlijk ook te merken in het sentiment van motorsport zelf; in 2019 was de Britse Grand Prix op Silverstone het meest bezochte sportevenement van 2019 met 315,000 toeschouwers over het hele weekend.

Gelukkig voor het legendarische Britse circuit komen zij in aanmerking voor een lening van 6 miljoen pond, als onderdeel van het 300 miljoen pond grote 'Sports Winter Survival Package', uitgegeven door de Britse overheid. Motorsport UK, hoofdorgaan die de Britse motorsport overziet, heeft aan kunnen tonen dat de evenementenlocaties een flinke financiële klap hebben geïncasseerd nu ze in 2020 geen toeschouwers mochten binnenlaten.

"We zijn ontzettend dankbaar voor het nieuws dat we in aanmerking komen voor deze lening", aldus David Richards, hoofd Motorsport UK. Na nauwe samenwerking met een groot aantal instanties hebben wij kunnen demonstreren dat motorsport alsnog door kan gaan zonder de impact van het coronavirus. We zullen uiteraard doorgaan met proberen om de impact van het virus te minimaliseren en ervoor zorgen dat we als sport beter uit de verf komen na de pandemie", aldus David Richards.