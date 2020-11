Renault wilde populaire Ricciardo overtuigen te blijven

Daniel Ricciardo tekende 2 jaar geleden een zeer lucratief contract bij Renault en vertrok toen bij Red Bull Racing. De bedoeling was dat de Australiër het team zou gaan leiden richting de top maar nog voor dit seizoen begon kondigde McLaren aan dat Ricciardo vanaf 2021 voor het Britse team zal rijden als opvolger van Carlos Sainz.

Als opvolger voor Ricciardo heeft Renault, dat volgend jaar Alpine heet, Fernando Alonso van stal gehaald - die na 2 jaar zijn terugkeer zal maken op de F1-grid.

Beslissingen door corona

Toch is men bij Renault nog altijd blij met Ricciardo, zo vertelt sportief directeur Alan Permane. Hij zegt dat Ricciardo enorm populair is binnen het team en dat hij nog altijd de coureur met startnummer 3 probeert te overtuigen om te blijven. Voor het corona tijdperk kwam hij naar de fabriek en dan werd iedereen verzameld. Op die momenten zag je meteen hoe populair hij is binnen het team. Er is van iedereen liefde voor hem."

"Ik vertel hem ook elke week dat het niet te laat is om van gedachten te veranderen. Serieus, dat doe ik! Natuurlijk is het ironisch en ik weet dat hij niet van gedachten kan veranderen, en hij doet ook niet alsof hij zegt dat hij het zelfs zou overwegen uit respect voor zijn nieuwe team en zo. Wie weet als dit een normaal seizoen was geweest en de coureurs niet hadden besloten over van team te wisselen voordat het seizoen begonnen was, wie weet dan waar we nu zouden zijn?"

"We staan op de plek waar we horen te staan, dus daar moeten we gewoon mee omgaan, en zonder dat zouden we Fernando Alonso niet terug zien komen. Dus de ene deur gaat dicht, een andere gaat open voor het team."