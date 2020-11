De Formule 1 keerde na bijna een decennium terug naar Turkije. Het legendarische circuit in Istanboel was de gastheer van de 2020 Grand Prix in Turkije, maar het circuit had weinig grip. De fouten werden erger, omdat er regen over de baan trok. Te midden van zoveel spins en fouten werd een ander Schumacher-record geëvenaard dat onmogelijk leek te breken.