Oorzaak klapband Verstappen bekend: "Brokstukken op het circuit"

Pirelli heeft na twee weken bekend gemaakt wat de oorzaak van de klapband was die Max Verstappen uit de race kegelde op het circuit in Imola. De Italiaanse fabrikant deed onderzoek in Milaan en vermoedt dat het falen van de band van de Red Bull Racing-coureur te wijten was aan brokstukken die op het circuit lagen.

Pirelli-baas Mario Isola zei tegen de pers in Turkije dat het een lastige klus was aangezien niet alle onderdelen van de band in bezit waren van Pirelli, door het uit elkaar klappen van de band. Het onderzoek is dus verricht op basis van de stukken die beschikbaar waren.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en op basis daarvan trekt Pirelli de volgende conclusie, zo zei Isola tegen de aanwezige pers in Turkije: "Wij denken dat het laatste probleem werd veroorzaakt door een aanvankelijke schade aan het midden van de band, aangezien er sneden werden gevonden in de band."

Dit betekent dat de klapband waarschijnlijk plaatsvond nadat Verstappen door brokstukken reed op het circuit. "Dit veroorzaakte toen ook schade aan het oppervlak van onze band en aan het karkas. Op een gegeven moment kon het karkas de druk niet meer aan. Dat leidde weer tot de klapband die we uiteindelijk allemaal zagen."