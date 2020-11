Red Bull RB7 rijdt door de straten van Istanbul

Red Bull Racing en AlphaTauri zijn bezig met een promotievideo voor de Turkse Grand Prix. De AT-bolide viel al snel stil in een straat in Istanbul, maar de RB7 maakte de straten onveilig.

Video vanaf een andere kant:

Het stilvallen van de AT-bolide:

AlphaTauri vehicle stuck on the road, tow trucks take the vehicle. [ISTANBUL] #f1 #istanbulgp pic.twitter.com/14VO9sdRnc