Lewis Hamilton op jacht naar zevende titel in Turkije, wat zijn de scenario's?

Op Lewis Hamilton staat dit seizoen geen maat op. Met al negen overwinningen op zak, is het niet de vraag of de Mercedes-coureur zijn zevende kampioenschap gaat halen, maar wanneer. De kans is groot dat het aankomende zondag gaat gebeuren in Turkije op het circuit van Instanbul Park. Mocht de Brit het voor mekaar krijgen, dan evenaart de 35-jarige coureur het record van racelegende Michael Schumacher. Een prestatie die men in eerste instrantie niet voor mogelijk had gehouden.



Door zijn laatste overwinning op Imola, opende Hamilton de deur voor het opeisen van de kampioenschapstrofee. Er zijn twee scenario's die ervoor kunnen zorgen dat de Mercedes-coureur de titel mee naar huis mag nemen.

1. Als Hamilton voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas eindigt op de zondag;

2. Als Bottas voor de meervoudig kampioen eindigt en het gat niet groter is dan zeven punten.

In de Turkse Grand Prix was de Brit in het verleden niet heel succesvol. De 35-jarige Mercedes-coureur won in Instanbul maar één keer. De in 2017 gestopte Felipe Massa is recordhouder met drie overwinningen, behaald in zijn Ferrari-periode. In het huidige deelnemersveld zijn er nog twee andere rijdens die de zege pakte, voormalig wereldkampioenen Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen. De laatste race was in 2011 en die werd gewonnen door de Duitser.