Ecclestone begrijpt rechtszaak van Massa

Felipe Massa maakte gisteren bekend dat hij een rechtszaak aanspant tegen de FIA, de FOM en Bernie Ecclestone. Deze rechtszaak draait om het Crashgate-schandaal en Massa kondigde eerder al juridische stappen aan. Ecclestone begrijpt wel dat Massa hem voor de rechter sleept.

Ecclestone liet vorig jaar in een interview weten dat hij en de FIA al in 2008 op de hoogte waren van het Crashgate-schandaal. Ze wilden de sport niet in diskrediet brengen en daarom stopten ze het in de doofpot. In 2009 lekte het schandaal uit en dat zorgde voor een enorme rel. Zonder Crashgate was Massa in 2008 wereldkampioen geworden en hij reageerde dan ook woedend op de woorden van Ecclestone.

Hij kondigde eerder al juridische stappen aan en nu heeft hij dus echt een rechtszaak aangespannen bij een Londense rechtbank. Ecclestone heeft nu bij persbureau PA gereageerd op de rechtszaak: "Als jet het aan mij zou vragen, dan zou ik zeggen dat dit het juiste is om te doen. Het is het juiste om een Engelse rechter te laten beslissen wat goed of fout is. Ik kan niets zeggen over de uitkomst. Ik heb geen idee, ik denk dat niemand dat heeft. Het is beter dat een Engelse rechter met een uitspraak komt. Dat zal hem gaan helpen."