Alonso over Ocon: "Wist zelfs Verstappen en Leclerc te verslaan"

Fernando Alonso, tweevoudig Formule 1-wereldkampioen, keert aankomend seizoen voor de derde keer terug bij het Formule 1 team van Renault. Daar vervangt hij Daniel Riccoardo - die bij het team van McLaren zal gaan rijden - met Fransman Esteban Ocon als zijn teamgenoot bij het Franse team.

Veel fans zullen Alonso vergelijken met Michael Schumacher, aangezien de Spanjaard nu één jaar jonger is dan toen Michael zijn terugkeer maakte bij Mercedes. Echter, Alonso meent dat hij het een stuk beter zal doen dan de zevenvoudig wereldkampioen. "Nu krijg ik de kans om me te bewijzen in een auto die best goed is, en dat zullen de fans erg leuk vinden", aldus Alonso.

Om daarvoor te zorgen is Alonso erg hard aan het trainen en probeert zoveel mogelijk kilometers te maken in Formule 1-wagens. Hij geeft dan ook toe dat op dit moment zijn nek nog niet sterk genoeg is. Ook zal de Spanjaard extra hard moeten trainen omdat zijn aanstaande teamgenoot - Esteban Ocon - geen nietsnut is. "In jongere categorieën wist hij zelfs coureurs van het kaliber Verstappen en Leclerc te verslaan, dus dat zegt al wat", zo sluit Alonso af.